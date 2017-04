Polizei setzt Tränengas bei Protestaktion in Paris ein

Die französische Polizei hat bei einer nichtgenehmigten Protestaktion in Paris Tränengas eingesetzt. Die Ordnungshüter griffen durch, als die Menschenmenge auf sie Flaschen und Müll zu werfen begann. Zu dem Marsch in der französischen Hauptstadt hatten Schüler und Studierende aufgerufen. Sie wollten gegen beide Präsidentschaftskandidaten protestieren, die zur Stichwahl am 7. Mai stehen. Die Aktion wurde im Vorfeld nicht genehmigt.