Palästinenser legen wegen Hungerstreiks in Gefängnissen Arbeit nieder

Die Palästinenser im Westjordanland haben am Donnerstag aus Solidarität mit mehr als 1.000 streikenden Häftlingen die Arbeit niedergelegt. Die Gefangenen verweigern seit eineinhalb Wochen aus Protest gegen ihre Bedingungen in israelischer Haft die Nahrungsaufnahme, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Am Donnerstag blieben im Westjordanland Geschäfte und Schulen geschlossen. Der öffentliche Nahverkehr kam zum Erliegen.