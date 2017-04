Russland schickt den 64. Hilfskonvoi in den Donbass

Das russische Katastrophenschutzministerium hat am Donnerstag 400 Tonnen humanitäre Hilfe in den Donbass befördert. Die LKWs wurden an der Grenze durch den ukrainischen Zoll kontrolliert. Die Ladung bestand diesmal größtenteils aus Kindernahrung, Medizingeräten und Medikamenten. Die Trucks kamen in Donezk und Lugansk planmäßig an. Gleich nach der Entladung werden sie zurück nach Russland fahren, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti.