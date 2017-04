Zwölf Terroristen in russischer Exklave Kaliningrad festgenommen

Zwölf Terroristen in russischer Exklave Kaliningrad festgenommen

Die Spezialkräfte des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB hat zwölf Kämpfer der Terrororganisation „Islamischer Dschihad - Dschamaat Mudschahedin“ in der russischen Exklave Kaliningrad gefasst. Das teilte der Pressedienst der Behörde am späten Mittwochabend mit. Alle Festgenommenen stammen aus mittelasiatischen Ländern und könnten Ermittlern zufolge an der Rekrutierung neuer Kämpfer beteiligt gewesen sein.