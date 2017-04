Syrien wirft Frankreich "Lügenkampagne" um mutmaßlichen Giftgasangriff vor

Quelle: www.globallookpress.com

Syriens Regierung hat den Vorwurf Frankreichs zurückgewiesen, wonach sie für den mutmaßlichen Giftgasangriff auf die Stadt Chan Scheichun verantwortlich sei. Syrien verurteile die "Täuschungs- und Lügenkampagne" und die "konstruierten Beschuldigungen", erklärte das Außenministerium in Damaskus am Donnerstag. Die Vorwürfe zeigten, dass Frankreich in das "Verbrechen" verstrickt sei.