United Airlines verspricht Passagieren auf überbuchten Flügen Tausende US-Dollar Abfindung

Quelle: Reuters United Airlines verspricht Passagieren auf überbuchten Flügen Tausende US-Dollar Abfindung

Die heftig kritisierte US-Fluggesellschaft United Airlines hat Konsequenzen aus dem Skandal um einen rausgeworfenen Passagier angekündigt. Fluggäste, die auf überbuchten Flügen freiwillig auf ihren Sitz verzichten, sollen künftig eine Entschädigung von bis zu 10.000 US-Dollar erhalten. Zudem soll die Zahl an Überbuchungen gesenkt werden, gab United-Chef Oscar Munoz am Donnerstag in Chicago bekannt. Ziel sei es, eine bessere, kundenfreundlichere Airline zu werden.