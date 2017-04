Deutsche Bank steigert Gewinn

Die Deutsche Bank kommt im Tagesgeschäft wieder in Schwung. Im ersten Quartal 2017 sei das Vorsteuerergebnis um 52 Prozent auf 878 Millionen Euro geklettert, teilte das größte Geldhaus Deutschlands am Donnerstag mit. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt mit 868 Millionen Euro gerechnet. Am Ende standen 575 Millionen Euro Gewinn zu Buche, ebenfalls mehr als erwartet.