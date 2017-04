Drei indische Soldaten sterben bei Angriff auf Lager in Kaschmir

Quelle: Reuters

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein indisches Militärlager in der Unruheregion Kaschmir sind drei Soldaten ums Leben gekommen. Das Attentat ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag. Nach Polizeiangaben griffen Islamisten die Artillerie-Einheit im nordindischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir zuerst mit Granaten an. Dann setzten sie das Militärlager in Brand und stürmten es. Zwei Angreifer starben. Fünf Soldaten erlitten Verletzungen.