Wieder Tote bei Protesten in Venezuela

Quelle: Reuters Wieder Tote bei Protesten in Venezuela

Bei den Protesten in Venezuela gegen Präsident Nicolás Maduro hat es erneut Tote gegeben. Am Mittwoch kam in der Hauptstadt Caracas ein 20-jähriger Demonstrant ums Leben, der bei Auseinandersetzungen mit der Polizei von einem Tränengasgeschoss getroffen wurde. Zudem erlagen ein Gegner und ein Anhänger der Regierung Schussverletzungen, die sie bei Ausschreitungen Anfang der Woche erlitten hatten. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei den Demonstrationen in diesem Monat auf mindestens 29.