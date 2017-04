US-Finanzministerium bestätigt Trumps umfangreiche Steuerreform

Mit einer massiven Senkung der Steuersätze will US-Präsident Donald Trump die Wirtschaft ankurbeln und neue Jobs schaffen. Die US-Regierung legte am Mittwoch Eckpunkte für eine Steuerreform vor. Das bestätigte US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn am Mittwoch in Washington.