NATO-Oberbefehlshaber ruft zu mehr Kooperation bei Kampf gegen Terror auf

Quelle: www.globallookpress.com

Der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, Curtis Scaparrotti, hat zu mehr Zusammenarbeit in Europa im Kampf gegen Terror aufgerufen. Militär, Polizei und Geheimdienste müssten sich dafür noch mehr austauschen. Dies erklärte der General am Mittwoch bei einer internationalen Tagung militärischer Experten in Wiesbaden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.