Merkel fordert von einigen Bundesländern mehr Bemühungen um Sicherheit

Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert von einigen Bundesländern größere Anstrengungen beim Thema Sicherheit, berichtet die deutsche Presse-Agentur. Die Menschen hätten mit Recht wenig Verständnis dafür, wenn innerhalb Deutschlands ein unterschiedlicher Grad an Sicherheit existiere. Das erklärte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Berlin.