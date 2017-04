Nordkoreas ständige UN-Vertretung: Handlungen der USA führen zu Atomkrieg

Quelle: www.globallookpress.com Nordkoreanische ständige UNO-Vertretung: Handlungen der USA führen zu Atomkrieg

Die Aktivitäten der Vereinigten Staaten bringen die koreanische Halbinsel "an den Rand eines Atomkrieges". So hieß es in einem Statement der ständigen Vertretung Nordkoreas bei den Vereinten Nationen. Dabei wird im Dokument betont, dass die Verlegung der US-Streitkräfte in die Region Nordkorea nie einschüchtern würde.