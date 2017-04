Generalstab: Russland zieht halbe Luftwaffengruppe vom Stützpunkt Hmeimim ab

Russland hat fast die Hälfte seiner Luftstreitkräfte vom Stützpunkt Hmeimim in Syrien abgezogen. Das teilte der Chef der Operativen Hauptverwaltung des Generalstabs der russischen Streitkräfte, Sergej Rudskoi, auf der sechsten Moskauer Konferenz über internationale Sicherheit am Mittwoch mit. Dem Generaloberst zufolge habe sich die Zahl der Terrorgruppierungen in Syrien verringert, was es Russland ermöglicht habe, so viele Flugzeuge aus Hmeimim abzuziehen.