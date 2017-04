Über 90 Menschen bei Kämpfen zwischen IS und Taliban im Norden Afghanistans gestorben

Quelle: www.globallookpress.com Über 90 Menschen bei Kämpfen zwischen IS und Taliban im Norden Afghanistans gestorben

Mindestens 91 Menschen sind bei Kämpfen zwischen der Taliban-Bewegung und der Terrormiliz "Islamischer Staat" in der Provinz Dschausdschan im Norden Afghanistans ums Leben gekommen. Das teilte die Nachrichtenagentur Associated Press am Mittwoch unter Berufung auf die örtliche Polizei mit. Die Taliban haben dabei 76 ihrer Kämpfer verloren, der IS 15.