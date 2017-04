Spanische Polizei nimmt zwei mutmaßliche IS-Unterstützer fest

Am Mittwoch sind zwei mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz "Islamischer Staat" in Spanien gefasst worden. Nach Angaben des spanischen Innenministeriums handelt es sich um einen 29 Jahre alten Spanier und einen 46-jährigen ägyptischen Staatsbürger. Der Jüngere ging den Behörden in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta ins Netz, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Er sei ein "wesentlicher Teil des Apparats zur Anwerbung und Indoktrinierung" junger Menschen für die Terrormiliz gewesen.