EU-Kommission eröffnet wegen Hochschulgesetzes Verfahren gegen Ungarn

Quelle: www.globallookpress.com EU-Kommission eröffnet wegen Soros-Uni Verfahren gegen Ungarn

Die EU-Kommission eröffnet wegen des neuen Hochschulgesetzes in Ungarn ein Verfahren gegen die Regierung in Budapest. Man habe Ungarn formal über die Einleitung einer offiziellen Untersuchung informiert, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, am Mittwoch. Die Kommission sei zum Schluss gekommen, dass die Regelung in mehrerlei Hinsicht gegen das europäische Recht verstoße. Ein solcher Schritt ist der erste in einem mehrstufigen und oft mehrjährigen Verfahren.