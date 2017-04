EU gewährt 2016 über 700.000 Asylbewerbern Schutz

Die Staaten der Europäischen Union haben im vergangenen Jahr 710.400 Asylbewerbern Schutz gewährt. Nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat sei die Zahl mehr als doppelt so hoch wie im Jahr 2015 und die höchste Zahl seit mindestens 2008. Außerdem fanden etwa 14.000 Flüchtlinge von außerhalb Europas 2016 Aufnahme.

Die deutschen Behörden trafen die meisten positiven Asylentscheidungen in Europa, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Sie erkannten insgesamt 445.210 Menschen als schutzbedürftig an, was drei Mal so viel wie im Vorjahr ist. In Kroatien war die Zahl mit 100 Personen europaweit am niedrigsten. Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße lag allerdings Schweden mit 7.040 positiven Entscheidungen pro Million Einwohner vorne, Schlusslicht war Polen mit 10.