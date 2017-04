Französische Polizei nimmt im Zusammenhang mit Pariser Supermarkt-Anschlag zehn Personen fest

Französische Ermittler haben im Zusammenhang mit dem islamistischen Anschlag auf einen koscheren Supermarkt in Paris im Januar 2015 zehn Personen in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungen kreisen um die Frage, wie der bei der Geiselnahme im Hyper Cacher erschossene Amedy Coulibaly an seine Waffen gekommen war. Die Festnahmen hätten bereits am Montag stattgefunden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Pariser Ermittlerkreise.