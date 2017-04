Überschwemmungen in Ecuador halten an - Mittlerweile 38 Tote

Quelle: Reuters Überschwemmungen in Ecuador halten an - Mittlerweile 38 Tote

Bei anhaltenden Regenfällen in Ecuador sind vier weitere Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten infolge des Klimaphänomens Küsten-El-Niño in dem südamerikanischen Land stieg damit auf insgesamt 38. Die vier jüngsten Opfer wurden in Chunchi in der zentralen Andenregion von einem Erdrutsch erfasst. Eine Lawine aus Steinen und Schlamm zerstörte demnach mehrere Häuser und Fahrzeuge, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.