Russische Militärs verteilen in Aleppo sechs Tonnen Flaschenwasser

Quelle: Sputnik Russische Militärs verteilen in Aleppo sechs Tonnen Flaschenwasser (Archivbild)

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden hat das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien fünf humanitäre Aktionen in Aleppo durchgeführt. Unter den Einwohner von fünf Bezirken wurden sechs Tonnen Trinkwasser in Flaschen verteilt. Auf diese Weise erhielten 1.883 Syrer humanitäre Hilfe. Zugleich warf Russlands Luftwaffe über dem belagerten Deir ez-Zor im Osten Syriens weitere 21 Tonnen UN-Hilfsgüter ab, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax.