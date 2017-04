Gericht in San Francisco erklärt Donald Trumps Einwanderungsdekret für verfassungswidrig

Quelle: www.globallookpress.com Gericht in San Francisco erklärt Donald Trumps Einwanderungsdekret für verfassungswidrig

Ein Gericht in San Francisco hat am Dienstag ein Dekret für verfassungswidrig erklärt, dass denjenigen US-Städten Bundeszuschüsse streicht, die Einwanderern ohne Aufenthaltserlaubnis Schutz gewähren. Das Gericht stellte nun fest, dass die Verteilung von Bundeszuschüssen gemäß der US-Verfassung nicht die Aufgabe des Präsidenten, sondern des Kongresses ist. Insofern sei die Passage in dem Dekret unwirksam. Das Präsidialamt kündigte Berufung an.