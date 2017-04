USA treiben Aufbau von Raketenabwehr in Südkorea voran

Quelle: Reuters USA treiben Aufbau von Raketenabwehr in Südkorea voran

Angesichts der Spannungen auf der Koreanischen Halbinsel treiben die USA den Aufbau einer Raketenabwehr in Südkorea voran. Einige Teile des Waffensystems vom Typ THAAD seien an einen geplanten Stationierungsort im Süden des Landes gebracht worden, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul am Mittwoch mit. Es soll Ende des Jahres einsatzbereit sein.