Quelle: Reuters Recep Tayyip Erdoğan rechtfertigt Luftangriffe in Nordsyrien und Irak

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Angriffe seiner Luftwaffe in Nordsyrien und im Sindschar-Gebirge im Irak gerechtfertigt. Die Türkei werde nicht zulassen, dass die Sindschar-Region zu einem Stützpunkt für Extremisten der so genannten Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) werde, sagte der türkische Staatschef am Dienstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Die Militäraktionen würden solange fortgesetzt, "bis der letzte Terrorist vernichtet ist".