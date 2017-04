Gazprom plant Fortsetzung des Gas-Transits über Ukraine nach Inbetriebnahme von Nord Stream 2

Quelle: Sputnik Gazprom-Chef Alexei Miller (rechts)

Der russische Energiekonzern Gazprom sei zu Verhandlungen über den Gas-Transit aus Russland nach Europa über die Ukraine bereit, der seine Bedeutung verlieren wird, sobald die Ost-See-Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb genommen wird. „Gazprom plant, den Gas-Transit über die Ukraine fortzusetzen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Alexei Miller. In Frage käme ein kleineres Volumen als jetzt wie etwa 15 Milliarden Kubikmeter Erdgas für die Länder, die an die Ukraine grenzen.