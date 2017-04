Al-Kaida-nahe Terrorgruppierung bekennt sich zum Terroranschlag in Sankt Petersburger Metro

Quelle: Sputnik Al-Kaida-Kämpfer (Archivbild)

Die Terrororganisation „Bataillon des Imams Schamil“ habe Verantwortung für die Explosion in der U-Bahn in Sankt Petersburg am 3. April übernommen, meldet SITE Intelligence Group. Die Gruppierung stehe sei mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbunden. Der Anschlag sei auf Befehl des Chefs des Letzteren, Aiman az-Zawahiri, als Antwort auf Russlands Handlungen in Syrien, Tschetschenien und Libyen organisiert worden. „Bataillon des Imams Schamil“ habe mit weiteren Angriffen gedroht.