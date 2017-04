IWF-Chefin Christine Lagarde fordert von Firmen volle Transparenz über Frauenlöhne

IWF-Chefin Christine Lagarde hat Unternehmen aufgefordert, ihre Daten über die Bezahlung von Frauen offenzulegen. Gleichzeitig lobte sie am Dienstag auf dem Frauengipfel W20 in Berlin Pensionsfonds und Investoren, die bei Firmen um Statistiken zur Geschlechterdifferenz bei der Entlohnung anfragen. Die Vizechefin der Bank of America, Anne Finucane, betonte in der Veranstaltung, dass jene Firmen erfolgreicher seien, in denen es gleiche Bezahlung von Männern und Frauen gebe.