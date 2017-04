Griechisches Gericht lehnt Auslieferung türkischer Soldaten ab

Quelle: Reuters Griechisches Gericht lehnt Auslieferung türkischer Soldaten ab

Ein griechisches Berufungsgericht hat am Dienstag einen neuen Antrag der Türkei auf Auslieferung von Soldaten abgelehnt, die nach Griechenland geflohen waren. Drei der acht türkischen Soldaten, die sich während des Putschversuchs im Juli 2016 in einem Hubschrauber nach Griechenland abgesetzt hatten, müssen demnach nicht in ihre Heimat zurück. Über das Schicksal der fünf anderen Soldaten soll in den kommenden Wochen entschieden werden, berichtet Reuters.