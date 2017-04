Russland startet Stromlieferungen ins ukrainische Gebiet Lugansk

Quelle: Sputnik Russland startet Stromlieferungen ins ukrainische Gebiet Lugansk (Symbolbild)

Nachdem die Behörden in Kiew die Elektrizitätsversorgung des ostukrainischen Gebiets Lugansk wegen ausstehender Zahlungen eingestellt haben, liefert nun Russland Strom in die Krisenregion. Moskau tue das aus humanitären Gründen, erklärte der bevollmächtigte Vertreter Russlands in der Kontaktgruppe zur Lösung des Donbass-Konfliktes, Boris Gryslow, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Ihm zufolge stoße Kiew mit seinen Handlungen die Donbass-Region tatsächlich von sich ab.