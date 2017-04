Terroranschläge in Brüssel: Acht Verdächtige in Spanien gefasst

Quelle: www.globallookpress.com

Die spanische Polizei hat am Dienstag acht Menschen festgenommen, die im Verdacht stehen, an den Terroranschlägen im belgischen Brüssel im Jahr 2016 beteiligt gewesen zu sein. Das gab die Nachrichtenagentur Associated Press bekannt. Gefasst wurden die mutmaßlichen Täter in einem Stadtteil Barcelonas.