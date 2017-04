Belgiens Innenministerium hat über 600 Dschihad-Söldner in Terrordatenbank

Quelle: www.globallookpress.com

Das belgische Innenministerium hat 629 Menschen in seine Datenbank der "Terrorsöldner" aufgenommen. Nach Angaben der Behörde beteiligen sich derzeit 276 Dschihadisten aus dem EU-Mitgliedsland an den Kampfhandlungen in Syrien. Weitere 121 sind demnach bereits zurückgekehrt, berichtet die Zeitung Derniere heure.