Heftige Proteste in Venezuela fordern mindestens 24 Menschenleben

Quelle: www.globallookpress.com Heftige Proteste in Venezuela fordern mindestens 24 Menschenleben

Die Zahl der Menschen, die bei Protesten in Venezuela gestorben sind, ist auf 24 gestiegen, berichtet dpa. In der Stadt Mérida wurde unter anderem ein Mitarbeiter der örtlichen Verwaltung durch einen Schuss in den Hals getötet, teilte der Menschenrechtsbeauftragte der Regierung, Tarek William Saab, mit. Zudem starb in der Stadt Barinas ein 54-jähriger Demonstrant durch Schüsse. Zuvor starben mindestens zwölf Menschen bei Demonstrationen und weitere zwölf bei Unruhen und Plünderungen.