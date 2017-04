Russland liefert Syrern fast 12 Tonnen Hilfsgüter

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat binnen einem Tag sieben humanitäre Operationen in der Provinz Aleppo und eine in Latakia durchgeführt. Das teilte die Organisation in ihrem täglichen Bericht mit. Das Gesamtgewicht der Hilfsgüter betrug diesmal rund 11,8 Tonnen.