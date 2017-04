US-Bundesstaat Arkansas richtet zwei Häftlinge an einem Tag hin – erstmals seit 16 Jahren

Am Montag sind im US-Bundesstaat Arkansas zwei Menschen exekutiert worden. Das ist das erste Mal seit 16 Jahren, dass in einem Bundesstaat zwei Häftlinge an einem Tag hingerichtet werden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Die beiden Männer namens Jack Jones und Marcel Williams wurden mit der Giftspritze exekutiert.