Nach Giftgasangriff in Syrien: US-Regierung verhängt neue Sanktionen

Quelle: Sputnik Taktische Übungen zum Schutz gegen biologische und chemische Waffen in Russland, 2011.

Im Zusammenhang mit einem Giftgasangriff in Syrien haben die USA Strafmaßnahmen gegen die Regierung in Damaskus erlassen. Das Finanzministerium in Washington setzte am Montag nach eigenen Angaben 271 Angestellte einer staatlichen Forschungseinrichtung auf eine schwarze Liste. Sie seien etwa Chemieexperten oder arbeiteten an einem Chemiewaffenprogramm des Institutes mit.