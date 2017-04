Außenminister Gabriel fordert aktivere Beteiligung Europas an Lösung des syrischen Konflikts

Europa darf an dem Friedensprozess in Syrien "nicht als Zuschauer beteiligt sein", erklärte der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel bei seinem Besuch im jordanischen Amman. Dabei wies er darauf hin, dass der Kontinent mit seinen 500 Millionen Einwohnern in direkter Nachbarschaft zu dem Kriegsgebiet liegt. "Ich fände es schwierig, wenn wir immer nur darauf warten, dass die Vereinigten Staaten und Russland von alleine zu Verhandlungen kommen", zitiert ihn dpa.