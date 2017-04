Italienischer Journalist in der Türkei auf freien Fuß gesetzt

Der italienische Journalist Gabriele Del Grande wurde am Montag aus türkischem Gewahrsam entlassen und in seine Heimat geflogen. Obwohl ihm „kein Haar gekrümmt worden“ sei, sei er "das Opfer institutioneller Gewalt" gewesen, erklärte er laut Reuters. Am 9. April wurde er in der Nähe der türkisch-syrischen Grenze festgenommen, als er für ein Buch und seinen Blog "Fortress Europe" (Festung Europa) recherchierte, in dem es vor allem darum geht, wie Migranten versuchen, nach Europa zu gelangen.