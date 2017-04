Straßenblokaden in Albanien

Quelle: www.globallookpress.com Sitz des albanischen Parlaments (Archivbild)

Anhänger der oppositionellen Demokratischen Partei haben am Montag für eine Stunde die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in der Hauptstadt Tirana gesperrt. Damit verstärkten sie ihren monatelangen Druck auf die Regierung, die tief in Korruption und Kriminalität verstrickt sei und deren sozialistischer Vorsitzende zurücktreten solle. Ihre Hauptforderung ist Bildung einer „technischen“ All-Parteien-Regierung zur Vorbereitung der fairen und freien Parlamentswahlen am 18. Juni.