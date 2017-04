Granatenexplosion in Schule in russischer Teilrepublik Dagestan – ein Schüler tot, elf verletzt

Quelle: Sputnik Schule in Dagestan (Archivbild)

In einer Schule im Tsumandinski-Distrikt in der nordkaukasischen Republik Dagestan ist am Montag eine Granate explodiert. Dabei ist ein Schüler ums Leben gekommen und elf weitere wurden verletzt. Nach vorläufigen Angaben habe einer der Schüler den Sprengsatz mitgebracht, berichtet Interfax.