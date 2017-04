Weltgesundheitsorganisation: über 400.000 Malaria-Tote pro Jahr

Alle zwei Minuten stirbt ein Kind an Malaria, gab am Montag die Chefin der Weltgesundheitsorganisation WHO Margaret Chan bekannt. Im Jahr 2015 gab es rund 212 Millionen Malaria-Infektionen, etwa 429.000 Menschen starben. Im vorigen Jahr gab es kaum Fortschritte bei der Verhinderung neuer Infektionen und Todesfälle. „Wir brauchen einen viel größeren Einsatz für die Prävention, vor allem in Afrika, das am stärksten von Malaria betroffen ist“, rief Chan auf.