Bundesanwaltschaft klagt mutmaßlichen Taliban-Kämpfer an

Quelle: www.globallookpress.com Bundesanwaltschaft klagt mutmaßlichen Taliban-Kämpfer an (Symbolbild)

Die Bundesanwaltschaft hat den Mitte November festgenommenen Mann in München angeklagt. Das teilte die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die Behörde mit Sitz in Karlsruhe am Montag mit. Der 17-Jährige soll zwischen 2014 und 2015 in Afghanistan nach einer militärischen Ausbildung für die radikal-islamischen Taliban in einer Kampfeinheit aktiv gewesen sein.