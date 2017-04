Weiterer Verdächtiger nach Stockholm-Anschlag gefasst

Die schwedische Polizei hat einen weiteren Menschen nach dem Terroranschlag in Stockholm festgenommen. Der Verdächtige sei bereits am Sonntag gefasst worden, berichtet RIA Nowosti unter Berufung auf die schwedischen Rechtschutzorgane am Montagmittag. Genaue Angaben zu dem Festgenommenen werden bisher nicht bekannt gegeben.