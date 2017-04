Außenminister Gabriel warnt vor neuer Serie der Gewalt in Nahost

Falls der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern nicht bald wieder in Gang kommt, könnte es zu einem neuen Gewaltausbruch im Nahen Osten kommen. Davor warnte Außenminister Sigmar Gabriel hat am Montag. „Wer dabei zu lange wartet, der eröffnet den Terrororganisationen dieser Welt ein neues Spielfeld“, sagte Gabriel in der jordanischen Hauptstadt Amman. „Wenn wir diesen Konflikt vernachlässigen, kann er uns eine neue Serie von Gewalt in die Region bringen“, zitiert ihn dpa.