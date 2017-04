Groß angelegte internationale Cyber-Übungen starten in Estland

Quelle: www.globallookpress.com

Am Montag fangen die groß angelegten internationalen Cyber-Übungen „Locked Shields“ an. Sie finden vom 24. bis zum 28. April statt, teilte der Pressedienst des Nato-Zentrums für Cyberabwehr in Tallinn mit. An den Übungen nehmen fast 800 Menschen aus insgesamt 25 Ländern teil.