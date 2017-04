Neuer malaysischer König Muhammad V. tritt sein Amt an

Malaysias neuer König, Sultan Muhammad V., ist am Montag im Beisein von Premierminister Najib Razak in der Hauptstadt Kuala Lumpur offiziell als Monarch inthronisiert worden. Als Symbol der Machtübernahme erhielt der 47-Jährige den Bundesdolch (Kris). In seiner Rede hat Muhammad V. seine Landsleute zum Zusammenhalt aufgerufen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.