Russische Militärs führen acht humanitäre Operationen in Syrien durch

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat innerhalb von 24 Stunden acht humanitäre Operationen in Syrien durchgeführt. Das gab die Organisation am Montagmorgen in ihrem Bericht bekannt. Bewohner von mehreren Stadtteilen Aleppos bekamen von russischen Soldaten 2.500 Portionen warmes Essen, eine Tonne Brot sowie 150 Lebensmittelsets.