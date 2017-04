Angela Merkel sieht Chancen für Freihandelsabkommen mit den USA

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zuversichtlich gezeigt, dass auch unter Donald Trump ein Freihandelsabkommen der EU mit den Vereinigten Staaten ausgehandelt werden kann. Das erklärte die CDU-Politikerin am Sonntagabend bei der Eröffnung der 70. Hannover-Messe. "Ich fühle mich auch sehr ermutigt durch meinen Besuch in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass das Verhandeln der EU mit USA eines Freihandelsabkommens mit den Amerikaner auch durchaus ins Auge gefasst wird", so Merkel.