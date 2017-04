Griechenland: Bestatter lassen Verstorbenen am Straßenrand liegen, weil er arm war

Quelle: Reuters © Cathal McNaughton Die Reallöhne sind zwischen 2010 und 2016 um mehr als 23 Prozent gesunken. Die Arbeitslosigkeit ist im Schnitt auf gut 25 Prozent gestiegen. Bei Jugendlichen sogar auf 50 Prozent.

Weil er keine Angehörigen hatte, die für die Bestattungskosten aufkommen würden, hat ein griechisches Bestattungsunternehmen einen 86-jährigen Verstorbenen am Straßenrand einfach liegenlassen. Das Ausmaß der humanitären Krise in Griechenland ist beispiellos in Europa.