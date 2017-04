Griechische Küstenwache stoppt 93 Migranten auf dem Weg nach Italien

Quelle: Reuters Griechische Küstenwache stoppt 93 Migranten auf dem Weg nach Italien (Archivbild)

Die griechische Küstenwache hat am Sonntagvormittag ein Segelboot mit 93 Migranten an Bord festgesetzt, das auf dem Weg nach Italien war. Vier Schleuser wurden festgenommen. Unter den Passagieren waren viele Frauen und rund 30 Kinder. Die Schleuser hatten die Menschen an einem kleinen Strand an der Westküste des Peloponnes aufgenommen und waren dabei von einer Polizeipatrouille beobachtet worden.