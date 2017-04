Afghanistan trauert um Anschlagsopfer

Quelle: Reuters

Nach dem Angriff der Taliban auf eine Militärbasis in der Nordprovinz Balch hat die Regierung in Afghanistan am Sonntag einen nationalen Trauertag ausgerufen. Damit wolle man "den ehrenwerten und tapferen muslimischen Soldaten Tribut zollen, die während des Freitagsgebets zu Märtyrern geworden" seien, hieß es in einer Meldung des Präsidentenpalastes. Die Flaggen auf allen afghanischen Regierungsgebäuden im Land sowie auf allen Gesandtschaften im Ausland sollen auf halbmast gesetzt werden.